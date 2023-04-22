السعودية تبدأ ترتيب إجلاء مواطنيها من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة، على وقع الاشتباكات الدائرة هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس)، اليوم السبت، أن ذلك جاء إنفاذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان.

هدوء في العاصمة السودانية

شهدت مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان، هدوءا نسبيا في الساعات الأخيرة، باستثناء بعض المناطق في الخرطوم التي لايزال قاطنوها يسمعون دوي الانفجارات وأصوات الاشتباكات، لاسيما في الأحياء الواقعة وسط وجنوب الخرطوم بجانب أحياء في ام درمان.

- العاصمة السودانية تشهد هدوءا نسبيا خلال الهدنة

ووافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على هدنة لمدة ثلاثة أيام بوساطة أمريكية، تنتهي غدا الأحد، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».