«الدعم السريع» تعلن استعدادها لفتح مطارات السودان جزئيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان اليوم الجمعة استعدادها لفتح جميع مطارات السودان جزئيا أمام الحركة الجوية لتمكين الدول الأخرى من إجلاء مواطنيها لمغادرة البلاد بأمان.

وأضاف البيان «تؤكد قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان»، وفق وكالة رويترز التي قالت إنه «من غير الواضح إلى أي مدى تسيطر قوات الدعم السريع على مطارات السودان».

جاء ذلك بعد إعلان الجيش السوداني مساء اليوم الجمعة وقفاً لإطلاق النار بعد معارك عنيفة شهدتها الخرطوم نهاراً بين جنوده وقوات الدعم السريع ووسط دعوات متزايدة إلى هدنة من أجل المدنيين في أول أيام عيد الفطر.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم الجمعة لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر، وفق وكالة رويترز. وأضافت أنها تأمل «أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها». ومساءً أفاد شهود بأن الاشتباكات توقّفت في أحياء عدة من العاصمة، بعد إعلان الجيش وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

الدعم السريع أعلنت الهدنة صباحاً

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت هدنة صباحاً، ولم تعلّق على إعلان الجيش وقف إطلاق النار في القتال الذي بدأ في 15 أبريل وخلّف 413 قتيلاً و3551 جريحاً، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت نقابة أطباء السودان إنّ مستشفيات جديدة تضرّرت بشدّة في الخرطوم، وقد أصيبت أربعة مستشفيات في الأبيّض الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب الخرطوم. ومن أجل مساعدة المدنيين دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى «السماح بوصول المساعدات الإنسانية فوراً مع استمرار أعمال القتال في السودان». ودعت الهيئة الدولية «الأطراف مرة أخرى إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني».