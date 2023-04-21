جثث في الطرقات ومرضى على الأرض.. كيف استقبل السودان أول أيام عيد الفطر؟

القاهرة - بوابة الوسط

اندلعت في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع على الرغم من الدعوات إلى هدنة من أجل المدنيين في أول ايام عيد الفطر.

وتحدث شهود عن ضربات جوية هزّت وسط الخرطوم خلال منتصف النهار، على مقربة من مقر الأركان العامّة للجيش. ولم يتوقّف إطلاق النار طيلة الليل كما هو الحال يومياً منذ بدء القتال في 15 أبريل، الذي خلّف 413 قتيلاً و3551 جريحاً، بحسب منظمة الصحة العالمية، وفق وكالة فرانس برس. وقالت نقابة أطباء السودان إنّ مستشفيات جديدة تضرّرت بشدّة في الخرطوم، وقد أُصيبت أربعة مستشفيات في الأبيّض الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

اندلعت المواجهات المستمرة منذ ستة أيام، في الخرطوم وفي دارفور (غرب) خصوصاً، بين الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يعدّ الزعيم الفعلي للسودان منذ انقلاب العام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وتحوّل النزاع على السلطة الكامن لأسابيع بين الضابطين الكبيرين إلى معركة ضارية، وفق وكالة فرانس برس. وقال طبيب من منظمة أطباء بلا حدود إنّ «الوضع كارثي» في دارفور، التي تعدّ إحدى أفقر المناطق في السودان.

المرضى على الأرض في السودان

وأضاف الطبيب من دارفور «يوجد الكثير من المرضى لدرجة أنّهم يتلقّون العلاج على الأرض في الممرات، لأنه ببساطة لا توجد أسرّة كافية». ولا يتردّد سلاح الجو، الذي يستهدف قواعد ومواقع قوات الدعم السريع المنتشرة في المناطق السكنية، في إلقاء القنابل.

وذكرت نقابة الأطباء أنّ «70% من 74 مستشفى في الخرطوم والمناطق المتضرّرة من القتال توقّفت عن العمل» إمّا لأنها قُصفت أو لنقص الإمدادات الطبية والكوادر أو بسبب سيطرة مقاتلين عليها وطردهم المسعفين والجرحى.

في هذه الأثناء، تكثّفت الاتصالات الدبلوماسية في محاولة لإسكات المدافع. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الجمعة إنه قطع زيارته إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ عدة أيام «بسبب الوضع في السودان». وأمس الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى وقف لإطلاق النار خلال أيام العيد الثلاثة «على الأقل».

وفي الخرطوم، يقول عبد الواحد عثمان (53 عاماً) «إنهم يقاتلون من أجل السلطة ولكنهم لا يهتمون بالفقراء الذين ليس لديهم ماء أو كهرباء ويجدون صعوبة في إطعام أنفسهم». وألقى الفريق أول البرهان عبر التلفزيون الحكومي خطاباً إلى السودانيين لمناسبة عيد الفطر، في أول ظهور له منذ بدء القتال من دون أن يشير إلى احتمال إعلان هدنة.وقال البرهان الذي ظهر ببزة عسكرية جالساً في مكتب بين علمين للسودان «تمرّ على بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك وبلادنا أصابها جرح بالغ الخطورة».

جثث على الطرقات

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس أنها تنشر قوات في شرق أفريقيا تحسباً لاحتمال إجلاء موظفي السفارة الأميركية في السودان. كما سترسل كوريا الجنوبية واليابان طائرات، في الوقت الذي لا يزال فيه مطار الخرطوم مغلقاً منذ السبت.

اندلعت المعارك بعدما لم يتوصّل البرهان ودقلو إلى اتفاق بشأن شروط دمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش النظامي، وذلك لاستكمال الاتفاق السياسي بشأن عودة المدنيين إلى السلطة. وتسارعت أعداد كبيرة من الناس، وغالبيتهم من النساء والأطفال على الطرقات بين نقاط التفتيش والجثث، من أجل الفرار. وذكرت الأمم المتحدة أن بين عشرة آلاف وعشرين ألف شخص خصوصاً من النساء والأطفال توجّهوا إلى تشاد المجاورة.

ويطلق كل من الجانبين إعلانات النصر ويوجه اتهامات للطرف الآخر لا يمكن التحقق منها على الأرض بسبب خطورة الوضع. واضطرّت معظم المنظمات الإنسانية إلى تعليق مساعداتها وهي أساسية في بلد يعاني فيه أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص من الجوع في الأوقات العادية.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة أنّ أحد موظفيها قُتل في المعارك في مدينة الأُبيّض في جنوب السودان، بعدما علقت مركبته وسط تبادل لإطلاق النار. وكان مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية حذّر من أنه «لا البرهان ولا دقلو يريد الاستسلام على ما يبدو، لذلك الوضع قد يزداد سوءاً». وأضاف أن «نزاعاً طويل الأمد سيكون خراباً للسودان» ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا وأحد أفقر دول العالم.