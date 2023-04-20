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مصر تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 07:34 مساء
مصر تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
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أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الخميس أن غدا الجمعة يوافق أول أيام شهر شوال، وأن الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وذلك بعد استطلاع الهلال.

من جانبهأ، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين أن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، لتنضم بذلك إلى المملكة العربية السعودية التي سبقت أن أكدت أن الجمعة أول أيام العيد، فيما أعلنت سلطنة عمان السبت أول أيام شهر شوال والعيد.

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه «إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك».

واستشهدت الدار بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها.

وأضافت: «أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».

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