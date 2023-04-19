320 عسكريا سودانيا يفرّون من المعارك ويلجأون إلى تشاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت تشاد، الأربعاء، أنّ نحو 320 عسكريا سودانيا فرّوا الأحد، من المعارك الدائرة في بلدهم بين الجيش وقوات الدعم السريع وعبروا الحدود إلى أراضيها، حيث سلموا أنفسهم للجيش التشادي.

وقال وزير الدفاع التشادي الجنرال داوود يايا إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي، إنّ العسكريين السودانيين «دخلوا أراضينا. لقد تمّ نزع سلاحهم جميعا وتمّ إيواؤهم»، حسب «فرانس برس».

وأضاف أنّ «من سلموا أنفسهم لقواتنا هم 320 عنصرا من القوات المسلحة السودانية، من درك وشرطة وجيش. لقد فرّوا خشية أن يُقتلوا على أيدي قوات الدعم السريع».

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قُتل أكثر من 270 مدنيا في المعارك الدائرة في السودان منذ السبت، بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسب ما أعلنت الأربعاء، سفارات الدول الغربية في الخرطوم في بيان مشترك، محذّرة من أنّ هذه ليست سوى «حصيلة مؤقتة».

وقالت البعثات الدبلوماسية الـ15، ومن بينها خصوصا سفارات الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي والنرويج إنّ «الحصيلة مرتفعة» ويجب على طرفي القتال أن «يوقفا الأعمال العدائية فوراً ودون شرط»، محذّرين من أنّ المعارك الضارية المتواصلة تخلّلتها «هجمات تستهدف المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني».

فرار آلاف المدنيين من الخرطوم

ويخشى من أنّ الحصيلة الفعلية للقتلى أعلى بكثير، إذ إنّ العديد من الجرحى لا يمكنهم الوصول إلى المستشفيات.

وأحصت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، ما يقرب من 200 قتيل وأكثر من 1800 جريح في حين يؤكد كل الأطباء أنها مجرد حصيلة موقتة لأن ساحة المعركة خطيرة ولم يجر بعد جمع عديد الجثث ولم يصل كثير من الجرحى لتلقي العلاج.

ويفر آلاف المدنيين من الخرطوم تحت القصف، الأربعاء، فيما يستمر القتال لليوم الخامس على التوالي بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي.