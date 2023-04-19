توقف مهمة للجيش الألماني لإجلاء 150 مواطنا من السودان بسبب استمرار القتال

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مجلة «شبيغل» الإخبارية، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن مهمة للجيش الألماني لإجلاء نحو 150 مواطنا من السودان توقفت الأربعاء، بسبب القتال الدائر في العاصمة الخرطوم.

وأحجم ناطق باسم وزارة الدفاع عن التعليق على التقرير. ولم ترد وزارة الخارجية حتى الآن على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعقيب، حسب «رويترز».

وقالت المجلة إن سلاح الجو الألماني كان قد أرسل ثلاث طائرات نقل من طراز «إيه.400.إم»، لتنفيذ المهمة في وقت مبكر من صباح الأربعاء. وهبطت الطائرات في اليونان للتزود بالوقود.

تجدد الاشتباكات والضربات الجوية في الخرطوم

وجاء في تقرير «شبيجل» أن الجيش الألماني ألغى المهمة وسط أنباء عن تجدد الاشتباكات والضربات الجوية في الخرطوم.

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واندلع القتال في السودان يوم السبت وأودى بحياة ما لا يقل عن 185 شخصا، وقوّض خطة مدعومة دوليا للانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني في البلاد.

وضغطت قوى أجنبية، منها الولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني.