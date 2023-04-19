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هروب مسؤول ديني سابق من سجن في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 02:33 مساء
هروب مسؤول ديني سابق من سجن في بغداد
جامع 17 رمضان في ساحة الفردوس بوسط العاصمة العراقية بغداد، 9 مارس 2023. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، هروب مسؤول ديني سابق مدان بالفساد من مركز شرطة في بغداد؛ مما أدى إلى توقيف عدد من الضباط والشرطيين، على خلفية تواطؤ محتمل والمساعدة على الهرب.

واعتُقل سعد كمبش، الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية وغيرها من ممتلكات مدنية، في 21 مارس الماضي، بعد ذلك صدر حكم عليه «بالحبس الشديد أربع سنوات» لإدانته «بمخالفة واجبات وظيفته عمدا والتسبب في إضرار المال العام»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت مصادر أمنية هروب كمبش من مركز شرطة في بغداد مساء الثلاثاء «بمساعدة ثلاثة أشخاص» كانوا ينتظرونه خلف مبنى السجن، حسب ما نقل بيان عن الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء اللواء يحيى رسول.

التحقيق في هروب المسؤول الديني
وأوضح بيان الناطق العسكري بأن التحقيق «سمح بوضع اليد على وثائق وأدلة» ساعدت في «كشف وإلقاء القبض على كل من له علاقة بالهرب والأطراف التي سهلت ذلك»، ومن ثم «أصدر قاضي التحقيق أمرًا بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقوف». وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية رافضا الكشف عن اسمه، إنه جرى توقيف ثمانية ضباط و18 شرطياً.

وأقيل كمبش من منصبه كرئيس ديوان الوقف السني في مارس 2022، ثم تولى منصب نائب رئيس الديوان، قبل توقيفه. وذكرت هيئة النزاهة أن الحكم صدر بحقه في أبريل لقيامه بشراء فندق بأكثر من 36 مليون دولار «رغم عدم وجود جدوى اقتصادية» لذلك.

كما أدين بإهدار نحو مليون دولار من خلال «تضخيم سعر بناء» مآذن جديدة في محافظة صلاح الدين، وبمخالفات مالية «تتعلق بعقد أبرم مع شركة يابانية لبناء مسجد الموصل»، وفقا للمصدر ذاته.

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