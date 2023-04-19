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فقدان 15 مهاجرا تونسيا بعد غرق مركبهم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 12:42 مساء
فقدان 15 مهاجرا تونسيا بعد غرق مركبهم
مركب لمهاجرين يجري سحبه قبالة السواحل التونسية، 13 أكتوبر 2020. (أ ف ب)
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فُقِد 15 مهاجرًا من أصول تونسية وجرى إنقاذ أربعة آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل شرق البلاد، على ما أفاد خفر السواحل.

وأفادت شهادات الناجين بأن كل الذين كانوا على متن المركب تونسيون انطلقوا «من سواحل جزيرة قرقنة (شرق) رفقة 15 شخصا آخرين ليلة 17 أبريل وتعرض مركبهم لتسرب مياه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وعثر بحار على الناجين الأربعة الذين كانوا يسبحون وقام بإنقاذهم، الثلاثاء، على بعد تقريبًا 21 ميلًا بحريًا (نحو 34 كيلومترًا) عن ميناء الصيد البحري بالمنطقة، وفقًا لخفر السواحل الذي أرسل طائرة مروحية للبحث عن المفقودين.

والمشاركون في عملية الهجرة غير القانونية من الجنسية التونسية يقطنون محافظات داخلية مهمشة تسجل أضعف نسب التنمية وأعلى نسب البطالة في صفوف الشباب في البلاد على غرار سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غرب) والقيروان (وسط).

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تزايد محاولات الهجرة إلى إيطاليا
ومع تحسُّن أحوال الطقس تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين يأملون بلوغ السواحل الإيطالية القريبة.

من جهته، أعلن الحرس الوطني التونسي في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض 14 ألفًا و406 أشخاص بينهم 13 ألفًا و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما جرى إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.

ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في العام 2021.

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