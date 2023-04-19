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2.6 مليون معتمر خلال ليلة 27 رمضان بالمسجد الحرام (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 12:47 صباحا
2.6 مليون معتمر خلال ليلة 27 رمضان بالمسجد الحرام (صور)
المسجد الحرام في مكة المكرمة 18 أبريل 2023. (رئاسة شؤون الحرمين)
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أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، الثلاثاء، أن عدد المصلين والمعتمرين خلال ليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ، بلغ نحو مليونين و624 ألفًا و105 مصلين ومعتمرين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون الفكرية والمعرفية وفرت عددًا من النقاط التوعوية والخدمات الذاتية لزوار المسجد الحرام عبر الشاشات التفاعلية عبر فريق متخصص.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن الكتاب الإلكتروني والمعلومة أصبحت في متناول جميع القاصدين وبأساليب تقنية ذات خيارات متعددة علاوةً على البرامج الأخرى التي تتواصل من خلالها الوكالة مع القاصدين لخدمتهم.

نقاط توعية للمعتمرين على مدار الساعة
وأضاف النافعي أن نقاط التوعية متاحة على مدار الساعة ومواقعها على النحو التالي باب (٩٤) من الداخل ومكتبة المسجد الحرام وباب (٧٩) من الداخل وباب (١٠٠) بالتوسعة السعودية الثالثة.

وبين أن الشاشات التفاعلية ونقاط التوعية الفكرية والمعرفية تحوي أكثر من ٦٢ عنوانًا من الكتب الفكرية والمعرفية الرقمية، وتُقدم الهدايا المتنوعة والمطبوعات للقاصدين.

كما أشارت «واس» إلى توفير شاشة تفاعلية للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية عبر معرضها المقام بالتوسعة السعودية الثالثة.

المسجد الحرام في مكة المكرمة 18 أبريل 2023. (رئاسة شؤون الحرمين)
المسجد الحرام في مكة المكرمة 18 أبريل 2023. (رئاسة شؤون الحرمين)
المسجد الحرام في مكة المكرمة 18 أبريل 2023. (رئاسة شؤون الحرمين)
المسجد الحرام في مكة المكرمة 18 أبريل 2023. (رئاسة شؤون الحرمين)
المسجد الحرام في مكة المكرمة 18 أبريل 2023. (رئاسة شؤون الحرمين)
المسجد الحرام في مكة المكرمة 18 أبريل 2023. (رئاسة شؤون الحرمين)
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