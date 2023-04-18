جريحان إسرائيليان في هجوم بإطلاق النار في القدس الشرقية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب إسرائيليان في هجوم بإطلاق النار صباح الثلاثاء، في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومسعفون، فيما باشرت الشرطة حملة مطاردة للعثور على المنفّذ الفلسطيني.

وجاء الهجوم غداة ليلة القدر التي شهدت فيها القدس الشرقية توافد عشرات آلاف المصلين الذين أمّوا الحرم القدسي، وأدوا الصلوات والاعتكاف طيلة الليل، فيما تشهد المنطقة تصعيدًا للهجمات الدامية والمواجهات في كامل الأراضي المحتلة.

وقالت الشرطة إن الهجوم بإطلاق النار وقع قرب موقع ديني يهودي في حي الشيخ جراح واستهدف شخصين داخل سيارة جرى نقلهما إلى المستشفى، بحسب مسعفين، وحددت الشرطة في بيان لاحق هوية الجريحين مؤكدة أنهما إسرائيليان، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت الشرطة في بيان أن «عناصر الشرطة وحرس الحدود يجرون عمليات بحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار».

العثور على السلاح الناري للمهاجم

وأغلقت قوات الأمن الإسرائيلية شوارع الحي حيث شاهد مراسل «فرانس برس» عناصر الأمن يعملون على فحص المركبة التي تعرضت للهجوم، وتمشيط المنطقة ويدخلون منزلا فلسطينيا تؤازرهم مسيّرة ومروحية إضافة إلى كلاب بوليسية.

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أظهرت صور التقطها مصور «فرانس برس»، إخلاء القوات الإسرائيلية لبناية من سكانها الفلسطينيين الذين بقوا في الخارج إلى حين الانتهاء من تفتيشها.

وأعلنت الشرطة العثور على السلاح الناري للمهاجم، وهو من نوع «كارلو» قرب موقع الهجوم القريب من قبر «شمعون الصدّيق» الذي يتردد إليه عادة اليهود المتشددون.

ويعرف سلاح «كارلو» بأنه من إنتاج مجموعات فلسطينية مسلحة في الضفة الغربية.

وأكد مستشفى هداسا في القدس أن أحد الجرحى (48 عاما)، وصل مصابا بجروح متوسطة، فيما قال مستشفى شعاري تصيدق إن طواقمه تعالج رجلا خمسينيًا مصابا كذلك بجروح متوسطة.