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توقيف 200 شخص أثناء عمليات دهم لنوادٍ ليلية في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 02:56 مساء
توقيف 200 شخص أثناء عمليات دهم لنوادٍ ليلية في بغداد
تظاهرة في بغداد تطالب بإغلاق النوادي الليلية ومنع بيع المشروبات الكحولية، 3 ديسمبر 2020. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، توقيف نحو 200 شخص بينهم أجانب فجر الثلاثاء، خلال عملية دهم استهدفت صالات للقمار والخمور داخل نواد ليلية في بغداد.

وقال مدير العلاقات والإعلام اللواء سعد معن، في تغريدة «بإشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وبعمليات نوعية ووفقاً لمعلومات دقيقة، قوة خاصة من وزارة الداخلية تضبط أربع صالات للروليت والخمور في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وداهمت قوات الشرطة أربعة نوادي ليلية تقع في منطقة الكرادة، حيث كان زبائن يلعبون القمار الممنوعة في عموم العراق، حسبما أفاد المصدر لوكالة «فرانس برس».

- الجمارك العراقية تمنع استيراد الكحول

بدوره، قال مسؤول في الداخلية رافضا كشف اسمه إن القوة من الفريق التكتيكي الخاص بوزارة الداخلية، اعتقلت 191 شخصا، بينهم 32 أجنبيا لممارستهم لعبة الروليت.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها الداخلية المعتقلين جالسين على الأرض، في انتظار نقلهم من قبل الشرطة.

أمر بمنع استيراد الكحول
كما تظهر طاولات القمار وزجاجات الكحول، التي يُحظر بيعها واستهلاكها خلال شهر رمضان.

وأصدرت السلطات العراقية في مارس الماضي، أمرا بمنع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

ومع ذلك، واصلت متاجر الكحول في بغداد، التي ينتمي أصحابها عمومًا إلى الأقليات المسيحية واليزيدية، أعمالها بشكل عادي بعد صدور القانون.

وينص القانون على «حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها»، ويفرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

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