السيسي: نواصل الاتصالات لتأكيد أمن القوات المصرية بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده تتواصل مع مختلف الأطراف في السودان، والتأكيد على أمن وسلامة قواتها الموجودين في السودان، مشيرًا إلى أن «هذه العناصر كانت موجودة طبقًا لبرتوكول مع السودان وتدريب مشترك».

جاء ذلك خلال ترأس السيسي، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاستعراض الأوضاع الجارية في السودان، على وقع الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة، بحسب بيان نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية على «فيسبوك».

السيسي: القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط

وأوضح السيسي أن «مصر لا تتدخل في شؤون الدول وهو موقف ثابت ولا يتغير، وتحرص على عدم تصعيد الوضع في السودان». وأضاف: «نأمل استعادة قواتنا من السودان في أسرع وقت»، موضحًا أن القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط وليست لدعم طرف على حساب طرف.

السيسي: مصر مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية

وتابع: «نسعى لإحداث حالة الهدوء واستعادة الاستقرار والأمن في السودان وهذا الدور الذي نقوم به»، مشيرًا إلى أن «الاتصالات مستمرة مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتشجيعهم على إيقاف إطلاق النار»، لافتا في هذا الصدد إلى أن مصر مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء.

وأردف: «نعمل على التفاوض من أجل الوصول إلى حل حيال هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن حقناً للدماء، والاتصالات لا تنتهي مع الأطراف السودانية لحقن الدماء في السودان واستعادة الاستقرار».