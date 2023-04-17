البعثة الأممية في السودان: 180 قتيلاً و1800 جريح حصيلة ثلاثة أيام من المعارك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس بعثة الأمم المتّحدة في السودان فولكر بيرتيس الإثنين سقوط أكثر من 180 قتيلاً و1800 جريح في المعارك المستعرة في السودان منذ ثلاثة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيرتيس للصحفيين في نيويورك إثر إجرائه من الخرطوم مداخلة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي إنّ «الوضع مائع للغاية، لذلك يصعب القول بأي اتّجاه يميل ميزان» القوة في الميدان، بحسب «فرانس برس».

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق اليوم إلى «وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة» في السودان حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تحضير أممي من تصعيد إضافي» للنزاع بين الجيش والدعم السريع

وقال غوتيريس «أدين بشدّة اندلاع المعارك الدائرة في السودان»، محذّراً من أنّ «أيّ تصعيد إضافي» للنزاع بين الجيش والقوات شبه العسكرية «قد يكون مدمّراً للبلاد والمنطقة»، بحسب «فرانس برس».

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وكان التوتر كامنًا منذ أسابيع بين البرهان ودقلو المعروف بـ«حميدتي» اللذين أطاحا معًا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في أكتوبر 2021، قبل أن يتحوّل خلافهما السياسي على السلطة خصوصًا، إلى مواجهات السبت.

تواصل المعارك بالأسلحة الثقيلة

وتتواصل المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في البلاد، فيما تدخّل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقار قوات الدعم السريع، القوة التي كانت معروفة بـ«الجنجويد» في عهد عمر البشير، وقاتلت إلى جانب قواته في إقليم دارفور، قبل أن تتحوّل الى قوة رديفة للجيش بعد الإطاحة بالبشير وتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين لوقت قصير.

وعلى تويتر كتبت قوات حميدتي بالإنجليزية إن «البرهان يقصف المدنيين من الجو، ونحن مستمرون في القتال وسوف نقدمه للعدالة».