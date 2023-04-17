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أمير الكويت يحل برلمان 2020 ويدعو لانتخابات عامة خلال أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 08:04 مساء
أمير الكويت يحل برلمان 2020 ويدعو لانتخابات عامة خلال أشهر
جلسة سابقة للبرلمان الكويتي. (الإنترنت)
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أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين، حل مجلس الأمة 2020 حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة.

وفي مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحّة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق.

وقال ولي العهد الكويتي: «ترتيباً على كل ما تقدم واحتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المُعاد بحكم المحكمة الدستورية، حلاً دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

 حكومة سابعة في ثلاث سنوات
وفي 9 أبريل الماضي أبصرت حكومة جديدة، هي السابعة في ثلاث سنوات، النور برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.

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وخلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي يُنتخب أعضاؤه لولاية مدّتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.

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