إيران تأمل في إعادة فتح سفارتها بالسعودية بحلول 9 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

تأمل إيران في إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في السعودية بحلول 9 مايو، وفق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مارس الماضي، ويهدف إلى استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، على ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «اتفاقية بكين بین وزارتي خارجية الجانبين تسير بشكل جيد وبسرعة مقبولة وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يقوم الجانبان بإعادة فتح سفارتي البلدين وقنصلياتهما في غضون شهرين من عقد الاجتماع الأول، أي حتى 9 مايو المقبل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

«العلاقات السياسية بين البلدين أقيمت بشكل مباشر»

ونقلت وكالة «إرنا»، عن كنعاني، قوله إن «العلاقات السياسية بين البلدين أقيمت بشكل مباشر ويمكننا القول إن العلاقات السياسية بين البلدين قد تم تفعيلها.. ليس لدينا أي قضايا غامضة أو عقبات في هذا الاتجاه. خاصة أن موسم الحج أمامنا».

وفي 10 مارس الماضي، أعلنت طهران والرياض التوصل إلى اتفاق بعد قطيعة استمرت سبع سنوات، إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

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وعن الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، قال کنعاني وفق إنه «في ما يتعلق بعملية تنفيذ الاتفاقات التي توصل إلیها البلدان في بكين قدمت التوضیحات اللازمة في نفس الاجتماع»، لافتا الى «دعوات وزيري خارجية البلدين لزيارة إیران والسعودیة وقد تلقينا دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لرئیس الجمهوریة آية الله ابراهیم رئيسي لزیارة بلاده، فيما دعاه رئیسي في رسالة الى زيارة ايران».

وفي الأيام الأخيرة، زارت وفود من البلدين سفارتَي الرياض وطهران لبدء عملية إعادة فتحهما، وكذلك القنصلية الإيرانية في جدة والسعودية في مشهد.