قادة شرق أفريقيا يعتزمون التوجه إلى السودان للتوسط في الصراع

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم رؤساء ثلاث دول في شرق أفريقيا التوجه إلى السودان كوسطاء، في محاولة لوقف القتال بين طرفي النزاع هناك.

وقالت الحكومة الكينية، الليلة الماضية، إن الرئيس ويليام روتو ورئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، سيصلون إلى العاصمة السودانية الخرطوم «في أقرب وقت ممكن»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتصاعد الصراع بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع، إلى قتال دام في الأيام القليلة الماضية.

دعوة لعقد قمة استثنائية

وفي وقت سابق، دعت الهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد»، إلى عقد قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات منطقة شرق أفريقيا.

وطالبت الهيئة بوقف فوري للقتال في السودان، ودعت كلا الطرفين إلى فتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية.

ومنذ انقلاب في عام 2019، تحكم السودان حكومة عسكرية تحت قيادة الرئيس الفعلي عبدالفتاح البرهان.