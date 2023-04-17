5 قتلى جراء سقوط قذيفتين على منزل وزير المعادن السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير المعادن السوداني محمد بشير نمو، الأحد، مقتل اثنين من أفراد أسرته، إلى جانب اثنين من أفراد حمايته، وشخص خامس، جراء سقوط قذيفتين على منزله في الخرطوم.

وقال بشير نمو عبر صفحته على «فيسبوك»: «سقطت قذيفتان متتابعتان لمدفع آر بي جي في منزلي بمدينة الخرطوم بحري في وقت مبكر من صباح الأحد، مما أدى إلى استشهاد اثنين من أفراد أسرتي و3 آخرين، بينهم اثنان من الحراسات الشخصية أثناء تواجدهم بأحد غرف المنزل».

وأضاف: «بمناسبة الحادث، أطلب من قائدي الجيش والدعم السريع بضرورة وقف القتال فورًا، ومعالجة الخلافات عن طريق الحوار، لأن أكبر خاسر من هذه الحرب هو المواطن السوداني».

- الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات والعودة للمسار السلمي بالسودان

وفي وقت سابق اليوم، طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة في السودان، والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة.

وأسفرت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، عن مقتل 56 مدنيًا على الأقل و«عشرات» العسكريين، وجرح نحو 600 شخص آخرين، كما ذكرت نقابة الأطباء الأحد.