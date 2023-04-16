  • Alwasat News
Atwasat

برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 04:23 مساء
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه
برنامج الأغذية العالمي في غرب السودان. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد، تعليق مساعداته في السودان عقب مقتل ثلاثة من موظفيه في إقليم دافور بغرب السودان، وسط صراع على السلطة بين الجنرالين اللذين يقودان السودان منذ انقلاب 2021.

وأكدت مديرة البرنامج سيندي ماكين في بيان «نحن مضطرون لتعليق عملياتنا موقتًا في السودان بينما نقوم بمراجعة الوضع الأمني»، بحسب «فرانس برس».

وأسفرت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، عن مقتل 56 مدنيًا على الأقل و«عشرات» العسكريين، وجرح نحو 600 شخص آخرين، كما ذكرت نقابة الأطباء الأحد.

 اشتباكات هزت النوافذ والمباني
وتحدث مراسلو وكالة «فرانس برس» عن اشتباكات هزت السبت النوافذ والمباني في مناطق عديدة في العاصمة الخرطوم، وعن دوي انفجارات في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بحسب وكالة «فرانس برس».

- حمدوك يناشد البرهان وحميدتي بوقف القتال في السودان.. «لا يوجد منتصر على جثث شعبه»
- اشتباكات السودان.. الأمم المتحدة تدين والجامعة العربية مصدومة و«الإيغاد» قلقة

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، المنظمة المستقلة والمؤيدة للديمقراطية، إن «إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56»، وتحدثت أيضًا عن «عشرات الوفيات بين العسكريين» لا تشملهم هذه الحصيلة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للجرحى بلغ 595 «من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة».

وأوضحت أن هذه الحصيلة تتضمن «إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين جرى حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية»، مشيرة إلى «إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية بسبب صعوبة الحركة». وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن «مقتل 27 شخصًا»، بينهم اثنان في مطار الخرطوم، وجرح 170 آخرين.

غارات جوية على قوات الدعم السريع
وذكرت قوات الدعم السريع، التي تضم آلاف المقاتلين السابقين في حرب دارفور وتحولت إلى قوة رديفة للجيش، أنها تسيطر على المقر الرئاسي ومطار الخرطوم وبنى تحتية أساسية أخرى.

وينفي الجيش سيطرته على المطار لكنه اعترف بأن قوات الدعم السريع أحرقت «طائرات مدنية بينها واحدة تابعة للخطوط الجوية السعودية».

وفي بيان نشره في وقت متأخر من مساء السبت، طلب الجيش من السكان البقاء في منازلهم بينما كان يواصل غاراته الجوية على قواعد القوات شبه العسكرية.

دعوات دولية لوقف القتال
وطوال نهار السبت، تضاعفت الدعوات إلى وقف القتال، من الأمم المتحدة إلى واشنطن وموسكو وباريس وروما والرياض والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وحتى رئيس الوزراء السوداني المدني السابق عبدالله حمدوك، لكنها لم تجد صدى.

وأعلنت الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا، الأحد، بشأن السودان بطلب من القاهرة والرياض.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «وقفًا فوريًا للعنف»، في اتصالات أجراها مع الطرفين المتحاربين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وزعيم القوات شبه العسكرية محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، وكذلك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام تشيلسي

ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام ...
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟

بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن ...
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 56 مدنيا و«عشرات» العسكريين في المعارك بالسودان
مقتل 56 مدنيا و«عشرات» العسكريين في المعارك بالسودان
16 قتيلًأ وتسعة جرحى جراء حريق في مبنى سكني بدبي
16 قتيلًأ وتسعة جرحى جراء حريق في مبنى سكني بدبي
الإفراج عن عشرات الأسرى في اليوم الأخير من عملية تبادل في اليمن
الإفراج عن عشرات الأسرى في اليوم الأخير من عملية تبادل في اليمن
مقتل 3 عاملين ببرنامج الأغذية العالمي في دافور
مقتل 3 عاملين ببرنامج الأغذية العالمي في دافور
مقتل 26 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في هجوم مسلح وسط سورية
مقتل 26 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في هجوم مسلح وسط سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد ......
المزيد
اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على فتح مسارات موقتة للحالات الإنسانية
اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على فتح مسارات ......
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته في السودان بعد مقتل ......
انتهاء عملية تبادل سجناء كبرى في اليمن بعدما شملت 900 أسير
انتهاء عملية تبادل سجناء كبرى في اليمن بعدما شملت 900 أسير...
مقتل 26 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في هجوم مسلح وسط سورية
مقتل 26 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في هجوم مسلح وسط سورية...
مقتل 3 عاملين ببرنامج الأغذية العالمي في دافور
مقتل 3 عاملين ببرنامج الأغذية العالمي في دافور...
المزيد