برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد، تعليق مساعداته في السودان عقب مقتل ثلاثة من موظفيه في إقليم دافور بغرب السودان، وسط صراع على السلطة بين الجنرالين اللذين يقودان السودان منذ انقلاب 2021.

وأكدت مديرة البرنامج سيندي ماكين في بيان «نحن مضطرون لتعليق عملياتنا موقتًا في السودان بينما نقوم بمراجعة الوضع الأمني»، بحسب «فرانس برس».

وأسفرت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، عن مقتل 56 مدنيًا على الأقل و«عشرات» العسكريين، وجرح نحو 600 شخص آخرين، كما ذكرت نقابة الأطباء الأحد.

اشتباكات هزت النوافذ والمباني

وتحدث مراسلو وكالة «فرانس برس» عن اشتباكات هزت السبت النوافذ والمباني في مناطق عديدة في العاصمة الخرطوم، وعن دوي انفجارات في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، المنظمة المستقلة والمؤيدة للديمقراطية، إن «إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56»، وتحدثت أيضًا عن «عشرات الوفيات بين العسكريين» لا تشملهم هذه الحصيلة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للجرحى بلغ 595 «من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة».

وأوضحت أن هذه الحصيلة تتضمن «إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين جرى حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية»، مشيرة إلى «إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية بسبب صعوبة الحركة». وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن «مقتل 27 شخصًا»، بينهم اثنان في مطار الخرطوم، وجرح 170 آخرين.

غارات جوية على قوات الدعم السريع

وذكرت قوات الدعم السريع، التي تضم آلاف المقاتلين السابقين في حرب دارفور وتحولت إلى قوة رديفة للجيش، أنها تسيطر على المقر الرئاسي ومطار الخرطوم وبنى تحتية أساسية أخرى.

وينفي الجيش سيطرته على المطار لكنه اعترف بأن قوات الدعم السريع أحرقت «طائرات مدنية بينها واحدة تابعة للخطوط الجوية السعودية».

وفي بيان نشره في وقت متأخر من مساء السبت، طلب الجيش من السكان البقاء في منازلهم بينما كان يواصل غاراته الجوية على قواعد القوات شبه العسكرية.

دعوات دولية لوقف القتال

وطوال نهار السبت، تضاعفت الدعوات إلى وقف القتال، من الأمم المتحدة إلى واشنطن وموسكو وباريس وروما والرياض والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وحتى رئيس الوزراء السوداني المدني السابق عبدالله حمدوك، لكنها لم تجد صدى.

وأعلنت الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا، الأحد، بشأن السودان بطلب من القاهرة والرياض.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «وقفًا فوريًا للعنف»، في اتصالات أجراها مع الطرفين المتحاربين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وزعيم القوات شبه العسكرية محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، وكذلك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي