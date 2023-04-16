16 قتيلًأ وتسعة جرحى جراء حريق في مبنى سكني بدبي

القاهرة - بوابة الوسط

قضى 16 شخصًا وجُرح تسعة آخرون، في حريق اندلع السبت في مبنى سكنيّ يقع في منطقة شعبيّة في دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، فيما لم يكشف عن جنسيّات الضحايا.

واندلع الحريق ظهر السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمّال، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام محلية، «أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة».

وأضاف البيان «تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث».

اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة

ولم يردّ المكتب الإعلامي لحكومة دبي على طلب وكالة «فرانس برس» التعليق على الحادثة.

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وفي يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول، إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.