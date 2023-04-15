مصر والسعودية تدعوان لاجتماع طارىء للجامعة العربية بشأن السودان

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مصر والسعودية، اليوم السبت، إلى عقد اجتماع طارئ علي مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع فى السودان.

ودارت اشتباكات، السبت، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، وتبادل الإعلان عن السيطرة على مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، في بيان، إن الاجتماع يأتى تأسيساً علي الفقرة «5 ب» من المادة الخامسة من النظام الداخلى لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة فى دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء.

وأوضح الناطق أن التطورات المتلاحقة والخطيرة فى السودان تقتضى عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية؛ لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان فى أسرع وقت.

الجيش المصري: نهيب الحفاظ على سلامة قواتنا في السودان

أعلنت القوات المسلحة المصرية، السبت، متابعتها «عن كثب» الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية، وأوضحت أنه «فى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية».

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وقال الناطق العسكري المصري، عقيد أ ح/ غريب عبد الحافظ غريب، في بيان إن «القوات المسلحة المصرية تهيب الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية في السودان».

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن القطاع القنصلي بالوزارة يتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في جميع أنحاء جمهورية السودان على خلفية التوترات التي تشهدها منذ صباح السبت.

وطالبت السفارة المصرية فى الخرطوم في بيان، المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية، والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وأشارت السفارة إلى تواصلها مع المواطنين والطلاب المصريين المقيمين في السودان لتقديم أوجه الرعاية لهم.

أبو الغيط: مصدوم من اللجوء للسلاح في رمضان

ودانت جامعة الدول العربية الاشتباكات في السودان. وأعرب الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في بيان، عن صدمته «للجوء إلى السلاح والقتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي شهر رمضان».

وأكد أبو الغيط ضرورة وقف التصعيد، وحقن الدماء بـ«شكل فوري»، مشيرًا إلى استعداد الأمانة العامة للجامعة، التدخل مع الأطراف المتصارعة لتحقيق ذلك.