  • Alwasat News
Atwasat

مصر والسعودية تدعوان لاجتماع طارىء للجامعة العربية بشأن السودان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 11:37 مساء
مصر والسعودية تدعوان لاجتماع طارىء للجامعة العربية بشأن السودان
دخان يتصاعد فوق مبان بالخرطوم في 15 أبريل 2023 وسط اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. (أ ف ب)
alwasat radio

دعت مصر والسعودية، اليوم السبت، إلى عقد اجتماع طارئ علي مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع فى السودان.

ودارت اشتباكات، السبت، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، وتبادل الإعلان عن السيطرة على مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، في بيان، إن الاجتماع يأتى تأسيساً علي الفقرة «5 ب» من المادة الخامسة من النظام الداخلى لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة فى دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء. 

وأوضح الناطق أن التطورات المتلاحقة والخطيرة فى السودان تقتضى عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية؛ لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان فى أسرع وقت.

الجيش المصري: نهيب الحفاظ على سلامة قواتنا في السودان
أعلنت القوات المسلحة المصرية، السبت، متابعتها «عن كثب» الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية، وأوضحت أنه «فى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية».

- الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
 حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية
- السيسي يطالب الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني
- بيان للجيش السوداني: لا حوار مع قوات الدعم السريع قبل حلها

وقال الناطق العسكري المصري، عقيد أ ح/ غريب عبد الحافظ غريب، في بيان إن «القوات المسلحة المصرية تهيب الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية في السودان».

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن القطاع القنصلي بالوزارة يتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في جميع أنحاء جمهورية السودان على خلفية التوترات التي تشهدها منذ صباح السبت. 

وطالبت السفارة المصرية فى الخرطوم في بيان، المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية، والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وأشارت السفارة إلى تواصلها مع المواطنين والطلاب المصريين المقيمين في السودان لتقديم أوجه الرعاية لهم.

أبو الغيط: مصدوم من اللجوء للسلاح في رمضان
ودانت جامعة الدول العربية الاشتباكات في السودان. وأعرب الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في بيان، عن صدمته «للجوء إلى السلاح والقتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي شهر رمضان».

وأكد أبو الغيط ضرورة وقف التصعيد، وحقن الدماء بـ«شكل فوري»، مشيرًا إلى استعداد الأمانة العامة للجامعة، التدخل مع الأطراف المتصارعة لتحقيق ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟

بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن ...
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر

كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون

تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغرب يحبط محاولة اقتحام 150 مهاجراً غير نظامي جيب سبتة الإسباني
المغرب يحبط محاولة اقتحام 150 مهاجراً غير نظامي جيب سبتة الإسباني
إصابة طائرة ركّاب سعودية بطلقات نارية في مطار الخرطوم
إصابة طائرة ركّاب سعودية بطلقات نارية في مطار الخرطوم
وزراء خارجية أميركا والسعودية والإمارات يبحثون الأوضاع في السودان خلال اتصال هاتفي
وزراء خارجية أميركا والسعودية والإمارات يبحثون الأوضاع في السودان...
الخارجية السعودية تدعو إلى «وقف العمليات العسكرية» في السودان
الخارجية السعودية تدعو إلى «وقف العمليات العسكرية» في السودان
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد ......
برلين تدعو إلى «الهدوء» بعد الاقتحام الإسرائيلي للأقصى
برلين تدعو إلى «الهدوء» بعد الاقتحام الإسرائيلي للأقصى...
المزيد
مصر والسعودية تدعوان لاجتماع طارىء للجامعة العربية بشأن السودان
مصر والسعودية تدعوان لاجتماع طارىء للجامعة العربية بشأن ......
السيسي يطالب الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني
السيسي يطالب الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق ......
بيان للجيش السوداني: لا حوار مع قوات الدعم السريع قبل حلها
بيان للجيش السوداني: لا حوار مع قوات الدعم السريع قبل حلها...
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول ......
الخارجية السعودية تدعو إلى «وقف العمليات العسكرية» في السودان
الخارجية السعودية تدعو إلى «وقف العمليات العسكرية» في ......
المزيد