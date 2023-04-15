المقداد يصل إلى الجزائر حاملا رسالة من الأسد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل إلى الجزائر اليوم السبت في زيارة رسمية. وتعزز زيارة المقداد انفتاح دمشق على العالم العربي بعد عزلها لأكثر من عشر سنوات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم السبت نظيره السوري فيصل المقداد، الذي يزور الجزائر بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس السوري بشار الأسد لإبلاغ رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حسبما أفاد بيان للوزارة.

سورية والجزائر.. مشاورات لم تنقطع

قال وزير الخارجية السوري، في تصريحات نقلتها الوكالة الجزائرية: إن «المشاورات بين الجانبين حول كافة التطورات في المنطقة والعالم لم تنقطع»، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى تعزيز تلك العلاقات، لأننا بذلك نعكس الرؤية الصادقة لشعبي وقيادتي البلدين، لتطوير العلاقات في كافة المجالات، ومهما قلنا لا يمكننا وصف الدور الهام الذي تقوم به الجزائر على مختلف المستويات».

ونوه المقداد إلى أن بلاده تحارب اليوم الارهاب الذي استهدفها كما استهدف بالأمس الجزائر خلال العشرية السوداء لكون «البلدين قاما ويقومان بأدوار أساسية في مواجهة التحديات المفروضة على المنطقة، لذلك أتيت لأعبر عن هذا الامتنان وعن الرغبة الكبيرة في العمل معاً من أجل مستقبلنا جميعا».

ويوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن وزراء خارجية دول الخليج العربية ونظرائهم من مصر والعراق والأردن ناقشوا عودة سوريا المحتملة إلى المحيط العربي، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد. وأفاد البيان بأن السعودية دعت إلى الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة وسط انحسار التوتر على الصعيد الإقليمي مؤخرا، لكنه اختتم دون اتخاذ قرار.