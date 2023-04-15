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مصر والإمارات تعلقان رحلاتهما الجوية من وإلى السودان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 04:33 مساء
مصر والإمارات تعلقان رحلاتهما الجوية من وإلى السودان
إحدى طائرات شركة مصر للطيران، (أرشيفية: الإنترنت)
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أوقفت شركة مصر للطيران رحلاتها من وإلي مطار الخرطوم مؤقتا في ظل التطورات المتسارعة في السودان، وذلك حسب بيان بثه التلفزيون المصري الرسمي، وقالت الشركة إنها أوقفت الرحلات لمدة 72 ساعة اعتبارًا من اليوم.

كما علقت شركات الطيران الإماراتية رحلاتها إلى الخرطوم، بسبب تطور الأوضاع جراء الاشتباكات التي تشهدها السودان بين قوات الجيش، والدعم السريع.

وقال ناطق باسم طيران الإمارات: نظراً لتفاقم الاضطرابات في العاصمة السودانية، فقد ألغت طيران الإمارات جميع رحلاتها من الخرطوم وإليها في المدة من 15 إلى 17 إبريل/ نيسان الجاري. ولن يتم قبول الركاب المسافرين على هذه الرحلات للسفر من نقطة انطلاقهم. وطلب من العملاء المتأثرين الاتصال لمعرفة الخيارات المتاحة.

قوات الدعم المشترك السودانية تسيطر على مطار الخرطوم
وأعلنت قوات الدعم المشترك السودانية المسلحة في بيان السبت، سيطرتها على مطار الخرطوم ردا على هجمات للجيش على قواعد لها، على حد قولها.

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وجاء في بيان لقوات الدعم المشترك «تم طرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات في سوبا والسيطرة على مطار الخرطوم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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