مصر تطالب طرفي النزاع في السودان بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت مصر عن قلقها «البالغ» بشأن تطورات الوضع في السودان، على على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، مطالبة كل الأطراف بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم، أن القاهرة تتابع «بقلق بالغ» تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

«إعلاء المصالح العليا للبلاد»

وطالبت مصر كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس «حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن».

- قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم

ودارت اشتباكات اليوم بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، فيما أعلنت الأخيرة سيطرتها على مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.