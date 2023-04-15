الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة قواعده

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الجيش السوداني السبت قوات الدعم السريع المسلحة، بمهاجمة الكثير من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها.

وقال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله، لوكالة «فرانس برس»، «هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان»، مضيفا «الاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

دوي انفجارات وإطلاق نار

وفي وقت سابق من اليوم، سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب مراسلي وكالة «فرانس برس» وشهود، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن «مواجهات» ودوي انفجارات وإطلاق نيران سمع بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.

وسمع مراسلو «فرانس برس»، إطلاق نار بالقرب من مطار الخرطوم وفي شمال العاصمة السودانية.