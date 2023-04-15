قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بمهاجمة إحدى قواعدها بالخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت قوات الدعم السريع السبت الجيش السوداني، بمهاجمة إحدى قواعدها في الخرطوم، فيما سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية، وفق مراسلي وكالة «فرانس برس» وشهود.

وقال بيان قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، «تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم (السبت)، بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات (التابعة للدعم السريع)، في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة».