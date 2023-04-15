«اجتماع جدة التشاوري» يطالب بدور قيادي عربي في حل الأزمة السورية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم التشاوري في مدينة جدة بالسعودية، صباح اليوم السبت، بدور قيادي عربي في حل الأزمة السورية، مؤكدين على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية في ختام الاجتماع التشاوري الذي ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق.

جلسة مشاورات غير رسمية في جدة

وعُقد الاجتماع بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، «وفي إطار التشاور والسعي لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وأشار البيان السعودي إلى أن الاجتماع كان عبارة عن «جلسة مشاورات غير رسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية وشارك فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ومصر، والعراق».

وأوضح البيان أن الجلسة جرى خلالها «تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة»، بما فيها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

مركزية القضية الفلسطينية

وأكد «الوزراء على مركزية القضية الفلسطينية وأولويتها، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».

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كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وأكدوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس».

حل الأزمة الإنسانية في سورية

وأضاف البيان أن الوزراء المشاركين تشاوروا وتبادلوا «وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سورية، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق».

واتفق الوزراء «على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية».

كما أكد وزراء الخارجية «على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سورية على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري».

الحل الوحيد للأزمة السورية

كما أكدوا أيضاً «على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية»، مشددين على «أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود».

وأعرب الوزراء المشاركون عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري «من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية »، معربين عن «تطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود» وفق البيان.