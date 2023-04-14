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بدء اجتماع وزراء خارجية دول الخليج والعراق ومصر والأردن في جدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 11:13 مساء
بدء اجتماع وزراء خارجية دول الخليج والعراق ومصر والأردن في جدة
اجتماع وزراء خارجية دول الخليج ومصر والأردن والعراق في جدة، الجمعة 14 أبريل 2023. (الإنترنت)
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بدأ مساء اليوم الجمعة اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر والأردن في جدة لبحث عودة سورية إلى الجامعة العربية.

توافد وزراء الخارجية المشاركين على جدة
وقبيل الاجتماع، توافد وزراء خارجية عرب إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في «الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق». بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت «واس» إن نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي استقبل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة كلا من المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

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كما استقبل الخريجي أيضاً وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين ووزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

تفاصيل الاجتماع التشاوري في جدة
ولم تذكر الوكالة السعودية تفاصيل عن جدول أعمال الاجتماع التشاوري والموضوعات المطروحة للنقاش. وتتحدث تقارير إخبارية أن الاجتماع من المفترض أن يبحث مسألة عودة سورية إلى الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012، قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في السعودية.

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