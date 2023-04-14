  • Alwasat News
Atwasat

بدء عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 10:02 صباحا
بدء عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن
أسرى للحكومة اليمنية يصلون إلى مطار عدن، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بدأت في اليمن اليوم الجمعة عملية لتبادل مئات السجناء بين أطراف النزاع تشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل جديدة تعطي دفعا للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل.

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة «فرانس برس»، «أقلعت أول طائرة من صنعاء» وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن (جنوب)، مقر السلطة.

وفد سعودي يغادر صنعاء
وأمس الخميس، غادر الوفد السعودي صنعاء بعد محادثات مع الحوثيين من دون اتفاق نهائي إنما بتفاهم «مبدئي» حول هدنة وعقد جولة من المحادثات، حسبما أفاد مسؤولان حوثيان ومسؤول حكومي يمني للوكالة الفرنسية.

وقال مسؤول حوثي طالبا عدم الكشف عن هويته إن «هناك اتفاق مبدئي على هدنة قد تعلن لاحقا اذا جرى التوافق حولها بشكل نهائي (...) وهناك اتفاق على عقد جولة اخرى من المحادثات لبحث نقاط الاختلاف".

وأكد مصدر حكومي مطلع على المحادثات هذه المعلومات، فيما قال مصدر في وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا إنّ الوفد السعودي «سيحمل شروطا لنقلها إلى القيادات السعودية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الورود الملونة تغطي أرياف كاليفورنيا بعد شتاء وفير بالأمطار

الورود الملونة تغطي أرياف كاليفورنيا بعد شتاء وفير بالأمطار
قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»

قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2
«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها

«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها
«أفضل شيف» | الحلقة (12)

«أفضل شيف» | الحلقة (12)
الكاسا وسحوركم علينا (12)

الكاسا وسحوركم علينا (12)
بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا

بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا
«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات

«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات
«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور

«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور
«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية

«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية
كاريكاتير حليم - بث مباشر!

كاريكاتير حليم - بث مباشر!
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» المغربي

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» ...
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية

«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية
«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس

«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية
البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية
السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين
السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية ...
انتشال 14 جثة إضافية في غرق مركب قبالة تونس
انتشال 14 جثة إضافية في غرق مركب قبالة تونس
3 قتلى صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في العراق
3 قتلى صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في العراق
الجيش السوداني يحذر من «منعطف خطير» بعد حشد «الدعم السريع» بالخرطوم
الجيش السوداني يحذر من «منعطف خطير» بعد حشد «الدعم السريع» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد ......
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات...
جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى
جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية ......
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف...
المزيد
مقتدى الصدر يعلن تجميد نشاطات تياره لعام كامل
مقتدى الصدر يعلن تجميد نشاطات تياره لعام كامل...
بدء عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن
بدء عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن...
قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»
قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»...
الجيش السوداني يحذر من «منعطف خطير» بعد حشد «الدعم السريع» بالخرطوم
الجيش السوداني يحذر من «منعطف خطير» بعد حشد «الدعم السريع» ......
3 قتلى صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في العراق
3 قتلى صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في العراق...
المزيد