بدء عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت في اليمن اليوم الجمعة عملية لتبادل مئات السجناء بين أطراف النزاع تشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل جديدة تعطي دفعا للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل.

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة «فرانس برس»، «أقلعت أول طائرة من صنعاء» وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن (جنوب)، مقر السلطة.

وفد سعودي يغادر صنعاء

وأمس الخميس، غادر الوفد السعودي صنعاء بعد محادثات مع الحوثيين من دون اتفاق نهائي إنما بتفاهم «مبدئي» حول هدنة وعقد جولة من المحادثات، حسبما أفاد مسؤولان حوثيان ومسؤول حكومي يمني للوكالة الفرنسية.

وقال مسؤول حوثي طالبا عدم الكشف عن هويته إن «هناك اتفاق مبدئي على هدنة قد تعلن لاحقا اذا جرى التوافق حولها بشكل نهائي (...) وهناك اتفاق على عقد جولة اخرى من المحادثات لبحث نقاط الاختلاف".

وأكد مصدر حكومي مطلع على المحادثات هذه المعلومات، فيما قال مصدر في وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا إنّ الوفد السعودي «سيحمل شروطا لنقلها إلى القيادات السعودية».