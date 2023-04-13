قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية «مجرد تكهنات»، مشددًا على أن أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة للدوحة.

وقال المسؤول القطري لتلفزيون قطر الحكومي، مساء الخميس، «لا يوجد شيء مطروح وكلها تكهنات حول (عودة) سوريا» إلى الجامعة العربية، مضيفًا «كانت هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا ومقاطعة النظام السوري، وهذه الأسباب لا تزال قائمة بالنسبة لدولة قطر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت الدوحة أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لحضور اجتماع الجمعة المقبلة في جدّة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سورية إلى جامعة الدول العربية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال إيجاز صحفي في مقر الوزارة بالدوحة، إن الهدف الأساسي من «هذا الاجتماع التشاوري» الذي تشارك فيه دول الخليج إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو «التباحث حول الوضع في سورية».