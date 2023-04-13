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انتشال 14 جثة إضافية في غرق مركب قبالة تونس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 01:22 مساء
انتشال 14 جثة إضافية في غرق مركب قبالة تونس
عمليات اإنقاذ ليلية لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل صفاقس التونسية، 4 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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أعلن خفر السواحل التونسي، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل شرق البلاد، الثلاثاء، إلى 24 قتيلا بعد انتشال 14 جثة إضافية لمهاجرين من دول جنوب الصحراء.

وأعلن خفر السواحل، الأربعاء، غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس وانتشال عشر جثث. والخميس، قال خفر السواحل في بيانه، إن بين الضحايا الـ14 ست نساء وكذلك تونسي يبلغ من العمر عشرين عاما وهو الربّان الذي كان يقود بهم المركب، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتواصل عمليات البحث في عرض البحر عن مفقودين. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي إن الجثث «كانت عالقة أسفل المركب الغارق وجرى انتشالها بمجهودات غطاسين».

رضيع بين ضحايا غرق القارب
وانطلق المهاجرون من سواحل محافظة صفاقس على متن قارب خشبي من الحجم الكبير، باتجاه السواحل الأوروبية. وواحدة من الجثث التي انتشلت الأربعاء لرضيع.

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وتتزايد وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين متوجهين نحو السواحل الإيطالية بشكل لافت في الفترة الأخيرة مع تحسن أحوال الطقس.

ولقي أربعة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفقد 23 آخرون في حادثي غرق، الجمعة والسبت، قبالة سواحل تونس، فيما جرى إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد المصمودي في وقت سابق.

ارتفاع حصيلة الغرق قبالة تونس
بذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق منذ بداية مارس، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، إلى ثمانية أسفرت عن مصرع أو فقدان أكثر من مئة شخص قبالة السواحل التونسية.

وقعت آخر مأساة في 26 مارس عندما جرى انتشال جثث 29 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق ثلاثة قوارب قبالة سواحل تونس، في حين جرى إنقاذ 11 شخصا.

وأعلن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو، الأربعاء، أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط تُسجل بين يناير ومارس منذ 2017، موضحا أن 441 مهاجرا لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه. وقال فيتورينو إن الفترة بين يناير ومارس 2023 شهدت تسجيل أكبر عدد من الضحايا في عمليات عبور المهاجرين البحر المتوسط منذ 2017.

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