البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت البحرين وقطر، الأربعاء، على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وفي 8 فبراير الماضي، عقد وفدا البحرين وقطر اجتماعًا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في خطوة نحو إنهاء الملفات العالقة بين الجانبين.

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) آنذاك، بأن الاجتماع تناول وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، وفقًا لما تضمنه بيان قمة العلا التي استضافتها السعودية في الخامس من يناير 2021، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما.