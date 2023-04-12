  • Alwasat News
Atwasat

البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 11:18 مساء
البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية
جانب من اجتماع وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 8 فبراير 2023 (وكالة أنباء البحرين)
alwasat radio

اتفقت البحرين وقطر، الأربعاء، على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وفي 8 فبراير الماضي، عقد وفدا البحرين وقطر اجتماعًا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في خطوة نحو إنهاء الملفات العالقة بين الجانبين.

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) آنذاك، بأن الاجتماع تناول وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، وفقًا لما تضمنه بيان قمة العلا التي استضافتها السعودية في الخامس من يناير 2021، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرزاق تساق 2023» (حـ 12): أبو أيهم

«أرزاق تساق 2023» (حـ 12): أبو أيهم
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد
خلونا نحلموا 4 (حـ 13): السوشيل ميديا

خلونا نحلموا 4 (حـ 13): السوشيل ميديا
«أكلات ماجدة 2» (حـ 13): طاجين كرنب زهرة وفطيرة التفاح

«أكلات ماجدة 2» (حـ 13): طاجين كرنب زهرة وفطيرة التفاح
«أفضل شيف» | الحلقة (11)

«أفضل شيف» | الحلقة (11)
الكاسا وسحوركم علينا (11)

الكاسا وسحوركم علينا (11)
«ما وراء التاريخ»: سوسة (مدينة أبولونيا التاريخية)

«ما وراء التاريخ»: سوسة (مدينة أبولونيا التاريخية)
بيب غوارديولا «مدمر عاطفيا» رغم فوز سيتي على بايرن

بيب غوارديولا «مدمر عاطفيا» رغم فوز سيتي على بايرن
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: سلبيات تأجيل الدوري.. ونقاط أخرى

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: سلبيات تأجيل الدوري.. ونقاط أخرى
تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»

تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»
روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»

روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش»...
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية

«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك

«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة تونس
انتشال جثث 10 مهاجرين إثر غرق مركب قبالة تونس
دمشق تعين سفيرا في تونس إثر مبادرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية
دمشق تعين سفيرا في تونس إثر مبادرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية
تأجيل عملية تبادل الأسرى في اليمن من الخميس إلى الجمعة
تأجيل عملية تبادل الأسرى في اليمن من الخميس إلى الجمعة
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ بدء النزاع
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ بدء النزاع
كنيسة القيامة تنتقد التضييق على احتفالات الفصح بالقدس
كنيسة القيامة تنتقد التضييق على احتفالات الفصح بالقدس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد ......
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات...
جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى
جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية ......
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف...
المزيد
السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين
السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات ......
البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية
البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية...
السيسي يلتقي محمد بن زايد في القاهرة لبحث سبل تطوير التعاون المشترك
السيسي يلتقي محمد بن زايد في القاهرة لبحث سبل تطوير التعاون ......
كنيسة القيامة تنتقد التضييق على احتفالات الفصح بالقدس
كنيسة القيامة تنتقد التضييق على احتفالات الفصح بالقدس...
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ بدء النزاع
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ بدء ......
المزيد