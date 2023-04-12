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السيسي يلتقي محمد بن زايد في القاهرة لبحث سبل تطوير التعاون المشترك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 09:20 مساء
السيسي يلتقي محمد بن زايد في القاهرة لبحث سبل تطوير التعاون المشترك
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. (الإنترنت)
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استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وجرى استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيسين بحثا خلال اللقاء «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة».

اتبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة 
وأضاف الناطق الرسمي، أن اللقاء «تناول أيضا تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة».

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وأشار الناطق إلى أن الرئيس المصري رحب بالشيخ محمد بن زايد، «مؤكدا اعتزاز مصر، حكومة وشعبا، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة». ومن جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات عن «تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها، وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين».

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. (الإنترنت)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. (الإنترنت)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. (الإنترنت)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. (الإنترنت)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. (الإنترنت)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. (الإنترنت)
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