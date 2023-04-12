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الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بالتحقيق في تلقي مبعوثها تهديدات بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 09:24 صباحا
الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بالتحقيق في تلقي مبعوثها تهديدات بالقتل
شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، 20 سبتمبر 2022. (ا ف ب)
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دعت الأمم المتحدة الخرطوم إلى فتح تحقيق بعد أن طلب رجل علانية فتوى لكي يقتل بموجبها مبعوث المنظمة الدولية إلى السودان فولكر بيرتيس.

ومنذ الإثنين، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو يظهر فيه رجل يتحدث خلال مؤتمر لأحزاب إسلامية وأخرى مرتبطة بنظام عمر البشير، حيث تحدث رجل عرف نفسه باسم عبدالمنعم، وراح يكيل للمبعوث الأممي التهمة تلو الأخرى قبل أن يقول إنه «متبرع باغتيال فولكر» وإنه يطلب «فتوى بإهدار دمه» لكي ينفذها بنفسه، حسب وكالة «فرانس برس».

صاحب التهديد اتهم المبعوث الأممي بارتكاب تجاوزات
واتهم الرجل المبعوث الأممي بارتكاب «تجاوزات» وبإقصاء أطراف من المحادثات الهادفة لإنهاء الأزمة التي غرقت فيها البلاد منذ انقلب قائد الجيش على شركائه المدنيين في الحُكم في أكتوبر العام 2021.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان إن «لغة التحريض والعنف لن تؤدي سوى إلى تعميق الانقسامات على الأرض، ولن تردع البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان عن الاضطلاع بواجباتها».

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وأضاف «تقع على عاتق الحكومة السودانية مسؤولية وواجب ضمان سلامة وأمن بعثة الأمم المتحدة وجميع أعضائها، وفقا لبنود اتفاقية العام 2021 بين الأمم المتحدة والحكومة».

وشدد دوجاريك على أن «بعثة الأمم المتحدة، بمن في ذلك رئيسها، ملتزمة دعم شعب السودان في تحقيق الانتقال السياسي إلى الحكم الديمقراطي بما يتماشى مع تفويضها الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

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