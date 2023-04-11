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صحفيون تونسيون يحتجون ضد قيود البرلمان على تغطية جلسته الافتتاحية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 02:28 مساء
صحفيون تونسيون يحتجون ضد قيود البرلمان على تغطية جلسته الافتتاحية
مجلس النواب التونسي في أولى جلساته. 13 مارس 2022. (الإنترنت)
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احتج صحفيون في تونس أمام مقر البرلمان، اليوم الثلاثاء، ضد قراره منع وسائل الإعلام الخاصة والدولية من تغطية جلسته الافتتاحية.

ودعت نقابة الصحفيين إلى الوقفة الاحتجاجية ردا على قرار رئاسة البرلمان بحصر تغطية الجلسة على ممثلي وسائل الإعلام العمومية، مع ضمان البث على يوتيوب، وتناقش الجلسة الافتتاحية النظام الداخلي للبرلمان قبل التصويت عليه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وسبق أن اتخذ البرلمان التونسي، قرارا مماثلا بمناسبة انعقاد أولى جلساته، في 13 مارس الماضي.

«أبواب مغلقة على الصحافة زنازين موصدة على العقول»
وتجمع صحفيون ومصورون أمام الباب الرئيسي للبرلمان المحاط بحواجز حديدية، ورفع المحتجون شعارات من بينها «أبواب مغلقة على الصحافة زنازين موصدة على العقول»، و«ثابتون في الدفاع على حرية الصحافة».

- البرلمان التونسي الجديد يفتتح أولى جلساته

وقال العضو في النقابة عبد الرؤوف بالي، «جلسة ثانية للبرلمان من دون صحافة.. يريدوننا أن نكون صحافة تابعة وراكعة.. صحافة الموالاة». 

وتابع بالي: «هذه نقطة سوداء جديدة في مسيرة هذا البرلمان، الذي أثبت أنه لن يخرج عن نهج رئيس الجمهورية المعادي لحرية الصحافة، والذي يرفض استقبال الصحفيين».

ويخلف البرلمان الحالي البرلمان المنحل في 2021، عندما فرض الرئيس قيس سعيد التابير الاستثنائية في البلاد، وحل عدة هيئات دستورية ثم دفع بخارطة طريق أفضت إلى انتخابات برلمانية جديدة.

وتتهم المعارضة الرئيس بوضع برلمان على المقاس ودستور جديد، يعزز الحكم الفردي، بينما يقول سعيد إنه يعمل على تصحيح مسار ثورة 2011 ومكافحة الفساد والفوضى.

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