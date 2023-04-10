  • Alwasat News
Atwasat

أنقرة: وزير الخارجية المصري يزور تركيا لبحث عودة سفيري كلا البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 10:11 مساء
أنقرة: وزير الخارجية المصري يزور تركيا لبحث عودة سفيري كلا البلدين
وزيرا الخارجية المصري والتركي خلال مباحثات في مدينة أضنة التركية. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت أنقرة الإثنين إن من المرجح أن يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا الأسبوع الجاري، مشيرة لاحتمال إحراز تقدم فيما يتعلق بعودة سفيري كلا البلدين لمباشرة أعمالهما بعد قطع العلاقات قبل عشر سنوات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لقناة «إيه خبر» التلفزيونية الخاصة إن شكري سيزور تركيا قريباً، ربما هذا الأسبوع، مضيفاً أن تفاصيل الزيارة سيُعلن عنها يوم الأربعاء، وأضاف «حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة. يمكننا خلال زيارة شكري اتخاذ خطوات لتعيين سفيرين»، بحسب «رويترز»..

وزار تشاوش أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد عشر سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري وحليف أنقرة محمد مرسي في 2013.

تسارع تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة
كما زار شكري تركيا قبل أسبوعين للتعبير عن تضامنه بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسورية. وقال شكري الشهر الماضي إن المحادثات مع تركيا بشأن استئناف سفيري كلا البلدين عملهما ستجري في الوقت المناسب.

-  مباحثات بين شكري وتشاووش أوغلو في أضنة التركية
-  الأسد يلتقي شكري.. رسالة تضامن مصرية مع سورية

وبدأت المشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في أنقرة والقاهرة في 2021 عندما سعت تركيا إلى تحسين علاقاتها مع مصر والإمارات والسعودية.

لكن تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة أخذ في التسارع بعد أن تصافح الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان في الدوحة خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة لكرة القدم التي استضافتها قطر. وقال تشاوش أوغلو إن الرئيسين قد يجتمعان وجهاً لوجه مرة أخرى بعد انتخابات 14 مايو في تركيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم

«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم
«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)

«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)
«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب

«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب
«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»

«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»
خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة

خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة
«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق

«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق
«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة

«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة
«الكاسا وسحوركم علينا» (9)

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)
استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع

استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع
انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. النصر×الأهلي بنغازي»

انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. ...
«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد

«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد
كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا

كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا
تواصل الأجيال في صورة لصولة الأب مع الابن خلال رحلة الكويت

تواصل الأجيال في صورة لصولة الأب مع الابن خلال رحلة الكويت
العثور على امرأة عجوز لا تعرف تفاصيل محل سكنها

العثور على امرأة عجوز لا تعرف تفاصيل محل سكنها
إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)

إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا

شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن نشطاء موقوفين
مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن نشطاء ...
وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام
وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام
تظاهرة في كردستان العراق احتجاجًا على القصف التركي المتكرر
تظاهرة في كردستان العراق احتجاجًا على القصف التركي المتكرر
جريحان في عدوان إسرائيلي متواصل على أريحا بالضفة الغربية المحتلة
جريحان في عدوان إسرائيلي متواصل على أريحا بالضفة الغربية المحتلة
«استشهاد» فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا بالضفة الغربية
«استشهاد» فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا بالضفة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات...
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد ......
ميلوني: تخلف تونس عن السداد مشكلة كبيرة
ميلوني: تخلف تونس عن السداد مشكلة كبيرة...
المزيد
أنقرة: وزير الخارجية المصري يزور تركيا لبحث عودة سفيري كلا البلدين
أنقرة: وزير الخارجية المصري يزور تركيا لبحث عودة سفيري كلا ......
السفير السعودي في اليمن يزور صنعاء لـ«تثبيت الهدنة» وبحث حلّ سياسي شامل ومستدام
السفير السعودي في اليمن يزور صنعاء لـ«تثبيت الهدنة» وبحث حلّ......
مشروع قانون جديد في الجزائر يشدّد المراقبة على وسائل الإعلام.. التصويت الخميس
مشروع قانون جديد في الجزائر يشدّد المراقبة على وسائل ......
«استشهاد» فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا بالضفة الغربية
«استشهاد» فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا ......
جريحان في عدوان إسرائيلي متواصل على أريحا بالضفة الغربية المحتلة
جريحان في عدوان إسرائيلي متواصل على أريحا بالضفة الغربية ......
المزيد