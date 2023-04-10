أنقرة: وزير الخارجية المصري يزور تركيا لبحث عودة سفيري كلا البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت أنقرة الإثنين إن من المرجح أن يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا الأسبوع الجاري، مشيرة لاحتمال إحراز تقدم فيما يتعلق بعودة سفيري كلا البلدين لمباشرة أعمالهما بعد قطع العلاقات قبل عشر سنوات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لقناة «إيه خبر» التلفزيونية الخاصة إن شكري سيزور تركيا قريباً، ربما هذا الأسبوع، مضيفاً أن تفاصيل الزيارة سيُعلن عنها يوم الأربعاء، وأضاف «حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة. يمكننا خلال زيارة شكري اتخاذ خطوات لتعيين سفيرين»، بحسب «رويترز»..

وزار تشاوش أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد عشر سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري وحليف أنقرة محمد مرسي في 2013.

تسارع تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة

كما زار شكري تركيا قبل أسبوعين للتعبير عن تضامنه بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسورية. وقال شكري الشهر الماضي إن المحادثات مع تركيا بشأن استئناف سفيري كلا البلدين عملهما ستجري في الوقت المناسب.

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وبدأت المشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في أنقرة والقاهرة في 2021 عندما سعت تركيا إلى تحسين علاقاتها مع مصر والإمارات والسعودية.

لكن تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة أخذ في التسارع بعد أن تصافح الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان في الدوحة خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة لكرة القدم التي استضافتها قطر. وقال تشاوش أوغلو إن الرئيسين قد يجتمعان وجهاً لوجه مرة أخرى بعد انتخابات 14 مايو في تركيا.