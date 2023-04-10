جريحان في عدوان إسرائيلي متواصل على أريحا بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين عن إصابة شخصين بجروح بالرصاص الحي بالأطراف السفلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب «إصابتان برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية وصلتا مستشفى أريحا الحكومي».