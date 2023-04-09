  • Alwasat News
Atwasat

وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 05:40 مساء
وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام
أمام السفارة السعودية المغلقة في صنعاء. (أ ف ب)
alwasat radio

يجري وفد سعودي محادثات مع الحوثيين في صنعاء، الأحد، حسبما أفاد دبلوماسيان يمنيان، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران، تأتي في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.

وقال دبلوماسي يمني في الخليج لوكالة فرانس برس «يزور وفد سعودي صنعاء لمناقشة المضي قدمًا في صناعة السلام في اليمن». وأكد دبلوماسي يمني آخر الزيارة النادرة للوفد السعودي.

وكانت وكالة سبأ الناطقة باسم الحوثيين ذكرت أن الوفد السعودي سيبحث مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط «رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان واستعادة كافة حقوق الشعب اليمني المحقة ومنها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز».

عمليات تبادل للأسرى مع الحوثيين
سبق أن زارت وفود سعودية العاصمة صنعاء لإجراء محادثات حول عمليات تبادل للأسرى مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

-  مقتل 10 جنود يمنيين في مواجهات مع الحوثيين جنوب مأرب
- الأمم المتحدة تتحدث عن «إشارات إيجابية» في اليمن مع دخول الهدنة يومها الأخير

لكن هذه الزيارة تأتي في خضم مساع إقليمية ودولية للدفع باتجاه حل سياسي يفتح الباب أمام خروج السعودية من الحرب، ثم إسدال الستار على النزاع بين الحوثيين والحكومة والذي أودى بمئات آلاف الأشخاص.

وتستمد هذه الجهود زخمها من اتفاق السعودية التي تقود تحالفًا عسكريًا في اليمن دعمًا للحكومة منذ 2015، وإيران التي تدعم الحوثيين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية الشهر الماضي بعد سبع سنوات من القطيعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة
الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»

الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»
تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها

تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها
«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»

«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر

برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر
«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض

«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض
«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها

«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها
«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة
خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش

خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش
«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي

«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال

ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس

انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية

السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جيش الاحتلال يزعم إطلاق 3 صواريخ من سورية باتجاه الأراضي الفلسطينية
جيش الاحتلال يزعم إطلاق 3 صواريخ من سورية باتجاه الأراضي ...
جيش الاحتلال يقصف سورية بعد ادعاءات بإطلاق صواريخ على الجولان المحتل
جيش الاحتلال يقصف سورية بعد ادعاءات بإطلاق صواريخ على الجولان ...
«جهوزية المقاومة» في مشاورات نصرالله وإسماعيل هنية
«جهوزية المقاومة» في مشاورات نصرالله وإسماعيل هنية
حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح تبصر النور
حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح تبصر النور
«عرين الأسود»: مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي
«عرين الأسود»: مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات...
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف...
ميلوني: تخلف تونس عن السداد مشكلة كبيرة
ميلوني: تخلف تونس عن السداد مشكلة كبيرة...
المزيد
تظاهرة في كردستان العراق احتجاجًا على القصف التركي المتكرر
تظاهرة في كردستان العراق احتجاجًا على القصف التركي المتكرر...
وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام
وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية ......
مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن نشطاء موقوفين
مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن نشطاء......
«عرين الأسود»: مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي
«عرين الأسود»: مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع ......
حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح تبصر النور
حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح تبصر ......
المزيد