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«عرين الأسود»: مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 04:48 مساء
«عرين الأسود»: مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي
مشيعون فلسطينيون يسيرون في جنازة عضو في حركة حماس. (أ ف ب)
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قتلت مجموعة فلسطينية مسلحة شابًا قالت إنه أقر بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية وبالتسبب في مقتل عدد من عناصر المجموعة في الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مجموعة «عرين الأسود» إنها أقدمت على «تصفية» الشاب الليلة الماضية، في حين أكد مصدر أمني، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الشاب قتل «رميًا بالرصاص في البلدة القديمة في نابلس» شمال الضفة الغربية، بحسب «فرانس برس». 

وقالت المجموعة في بيان عبر منصتها على تطبيق تلغرام «سنوضح للرأي العام كل ما يلزم في حينه موثقًا توثيقًا دقيقًا بعد استيفاء بعض الإجراءات الأمنية من طرفنا».   وأشار بيان المجموعة أن تصفية الشاب ما هي إلا «رسالتنا لكل خائن باع دينه وضميره وشرفه ووطنه». 

اعترافات بتكليفه من المخابرات الإسرائيلية 
وظهر الشاب في مقطع فيديو انتشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي وهو يدلي باعترافات تكليفه من المخابرات الإسرائيلية بمتابعة ومراقبة نشطاء مسلحين من مجموعة «عرين الأسود».

ومن بين النشطاء الذين جرى تكليفه بمراقبتهم قادة في المجموعة مثل محمد العزيزي وأدهم مبروكة، اللذين جرت تصفيتهما من قبل الجيش الإسرائيلي خلال عمليات عسكرية عدة شهدتها المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية. 

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وقال الشاب في المقطع إنه رافق الجيش في العملية العسكرية التي استهدفت العزيزي وأن الجيش قام بإلباسه الزي الرسمي الخاص به قبل أن يرافقهم إلى منزل القيادي في البلدة القديمة في نابلس.

وذكر الشاب أنه جرى «إسقاطه» ودفعه للتعاون مع الجانب الإسرائيلي. وأشار إلى تلقيه مكافآت من الجانب الإسرائيلي وعادة ما كانت على شكل مال أو علب سجائر.  ونشطت مجموعة «عرين الأسود» منتصف العام الماضي في مدينة نابلس التي اتخذت من بلدتها القديمة معقلًا لها.

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