رياح الخماسين تقترب وتثير الغبار على بعض مناطق مصر

القاهرة - بوابة الوسط

يقترب المُنخفض الخماسيني أكثر من المناطق الغربية في مصر اليوم السبت، وتنشط الرياح المُثيرة للغُبار، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة الليلية (ليل السبت الأحد).

وتشير آخر مُخرجات النماذج العددية الحاسوبية إلى تحرك المُنخفض الجوي الخماسيني نحو جنوب ليبيا، اليوم السبت، ويستمر تدفق التيارات الهوائية الحارة بحيث تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-10 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار مع اقتراب درجات الحرارة العُظمى من مُنتصف الثلاثينات في أغلب مناطق مصر، بما فيها القاهرة الكُبرى والوجه البحري، وتنتشر كميات من السُحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

رياح مُثيرة للغُبار

وتكون الرياح مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مُثيرة للغُبار والأتربة وبخاصة في المناطق الغربية من البلاد، مع ارتفاع ملحوظ وكبير على درجات الحرارة الليلية، ويكون الطقس أكثر دفئاً من المُعتاد نسبةً لساعات الليل

ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة الليلية (ليل السبت/الأحد)، مقارنة مع الليالي السابقة، ويكون الطقس أكثر دفئاً من المُعتاد نسبةً لساعات الليل في العديد من المناطق، في حين يكون الطقس مُعتدلاً في المناطق الساحلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية مُعتدلة على الساحل الشمالي، وجنوبية على بقية المناطق.