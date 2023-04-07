إصابة إسرائيليين في هجوم بتل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين مساء اليوم الجمعة في إطلاق نار في وسط تل أبيب.

وقالت خدمة الإسعاف في بيان قصير إنها عالجت شخصين بعد الحادث، مشيرة إلى مقتل منفذ الهجوم، حسب وكالة «فرانس برس».

البداية بانتهاك حرم المسجد الأقصى

وبدأت التوترات في الأراضي المحتلة بانتهاك الشرطة الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى قبل يومين، واقتحامها باحاته، واعتقال عدد من المصلين الذين اشتبكوا معها، وسقوط عدد من المصابين بينهم.

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وردا على هذا التصعيد، أطلقت حركة حماس وفصائل أخرى صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، وقصفت مقاتلات الجيش الإسرائيلي القطاع أيضا.

وأمس الخميس، انطلقت رشقات صاروخية كثيفة من مناطق جنوب لبنان على الأراضي المحتلة، تلتها ضربات جوية إسرائيلية لما زعمت أنه مواقع إطلاق الصواريخ، حيث حملت تل أبيب «حماس» المسؤولية عن تلك الإطلاقات.