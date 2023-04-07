مصر تحذر من مخاطر استمرار موجة العنف في الأراضي المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت مصر اليوم الجمعة من المخاطر البالغة التي تحيط بالمنطقة حال استمرار موجة العنف في الأراضي المحتلة، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح.



وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر والخطير على مدار الـ48 ساعة الماضية، منذ اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين، وما تلا ذلك من ضربات وقصف متبادل طال الأراضي المحتلة وقطاع غزة وجنوب لبنان.

البداية بانتهاك حرم المسجد الأقصى

وبدأت التوترات لدى انتهاك شرطة الاحتلال حرم المسجد الأقصى قبل يومين، واقتحامها باحاته، واعتقال عدد من المصلين الذين اشتبكوا معها، وسقوط عدد من المصابين بينهم.

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وردا على هذا التصعيد، أطلقت حركة حماس وفصائل أخرى صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، وقصفت مقاتلات الجيش الإسرائيلي القطاع أيضا.

وأمس الخميس، انطلقت رشقات صاروخية كثيفة من مناطق جنوب لبنان على الأراضي المحتلة، تلتها ضربات جوية إسرائيلية لما زعمت أنه مواقع إطلاق الصواريخ، حيث حملت تل أبيب «حماس» المسؤولية عن تلك الإطلاقات.