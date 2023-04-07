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موسكو تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى «وقف التصعيد»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 05:07 مساء
موسكو تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى «وقف التصعيد»
مبنى وزارة الخارجية الروسية، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت روسيا، اليوم الجمعة، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف «تصعيد» العنف والتوصل إلى تسوية، وذلك بعد الغارات الجوية التي شنّتها تل أبيب على كل من لبنان وقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية «ندعو الأطراف المعنيّة إلى الامتناع عن أيّ مواجهة واتّخاذ إجراءات لمنع المزيد من التصعيد وإنهاء العنف والعودة إلى وقف دائم لإطلاق النار»، حسب وكالة «فرانس برس».

البداية بانتهاك حرم المسجد الأقصى
وبدأت التوترات لدى انتهاك شرطة الاحتلال حرم المسجد الأقصى قبل يومين، واقتحامها باحاته، واعتقال عدد من المصلين الذين اشتبكوا معها، وسقوط عدد من المصابين بينهم.

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وردا على هذا التصعيد، أطلقت حركة حماس وفصائل أخرى صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، وقصفت مقاتلات الجيش الإسرائيلي القطاع أيضا.

وأمس الخميس، انطلقت رشقات صاروخية كثيفة من مناطق جنوب لبنان على الأراضي المحتلة، تلتها ضربات جوية إسرائيلية لما زعمت أنه مواقع إطلاق الصواريخ، حيث حملت تل أبيب «حماس» المسؤولية عن تلك الإطلاقات.

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