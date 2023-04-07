توابع اقتحام الأقصى.. الجيش اللبناني يفكّك صواريخ من الجنوب بعد ساعات من غارات إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش اللبناني صباح اليوم الجمعة، العثور على راجمة بداخلها عدد من الصواريخ، لم تنطلق في منطقة حدودية جنوباً، بعد ساعات من شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات، فيما انطلقت صواريخ استهدفت الأراضي المحتلة، واتهمت مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفها.

وقال الجيش في بيان إن إحدى وحداته «عثرت في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ، بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونشر الجيش على «تويتر»، صوراً تظهر الراجمة موضوعة داخل حقل زيتون، وداخلها ستة صواريخ من إجمالي 12 لم تنطلق.

إطلاق 34 صاروخاً

وفكّك الجيش الخميس، صواريخ كانت معدة للإطلاق، جرى العثور عليها في محيط بلدتي القليلة وزبقين في قضاء صور، وهي المنطقة التي جرى منها إطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة من كيان الاحتلال، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وأحصت «إسرائيل» إطلاق 34 صاروخاً على الأقل من جنوب لبنان باتجاهها، سقط خمسة منها في مناطق سكنية وأوقع إصابة، واتهمت فصائل فلسطينية بالوقوف خلفها، مرجحة أن تكون حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، واستبعدت في الوقت نفسه أي دور لحزب الله، عدوها اللدود المدعوم من إيران.

ونفّذ جيش الاحتلال الصهيوني، فجر الجمعة غارات على منطقة صور.

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وهذه أول مرة يشن فيها الاحتلال الإسرائيلي غارات على لبنان منذ صيف 2021، علما أن عدد الصواريخ التي أُطلقت نحوها الخميس هو الأكبر منذ العام 2006.

وسقطت الصواريخ الإسرائيلية في أراض زراعية مفتوحة، وتسبّب أحدها بتضرر سقف منزل يعود لمزارع وعائلته داخل بستان قريب من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب مدينة صور والقريب من المنطقة، التي جرى إطلاق الصواريخ منها نحو إسرائيل.

الطرفان «لا يريدان الحرب»

وسقط صاروخ آخر قرب بستان موز في بلدة القليلة، وتسبب بتدمير عامود كهرباء رئيسي، محدثاً حفرة عميقة في الأرض، وفق ما شاهد مصور «فرانس برس».

وحثّت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، في بيان فجر الجمعة، على وقف التصعيد عبر الحدود، ونقلت عن الجانبين قولهما «إنهما لا يريدان الحرب».

وشنّت مقاتلات إسرائيليّة سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزّة منتصف ليل الخميس الجمعة حسب مصادر فلسطينيّة وإسرائيليّة، على أثر إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان.

جاء ذلك عقب اقتحام شرطة الاحتلال الصهيونية، الحرم القدسي ليل الثلاثاء وحتى الأربعاء، واعتقالها نحو 350 فلسطينيا من المصلين والمعتكفين العزل.