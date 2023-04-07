«يونيفيل»: لبنان وإسرائيل لا يريدان الحرب بعد التصعيد الأخير

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «يونيفيل» في بيان فجر الجمعة أعقب قصفاً نفذته «إسرائيل» على الجنوب اللبناني، أن الطرفين «لا يريدان الحرب»، داعية إياهما إلى التهدئة.

وأعلنت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين «إسرائيل» ولبنان إثر نزاعات عدة، أن «الجيش الإسرائيلي أبلغها باعتزامه الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، قبل دوي انفجارات في محيط مدينة صور». وأوضحت أن «الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقبل ذلك، دعت «يونيفيل»، الخميس، إلى تجنّب التصعيد، وذكرت القوة في بيان نقلته «فرانس برس» إن «الوضع الحالي خطير للغاية»، مطالبة بضبط النفس وتجنّب مزيد التصعيد.

قصف إسرائيلي بمحيط مخيم الرشيدية جنوب لبنان

ودوّت ثلاثة انفجارات على الأقل فجر الجمعة في منطقة صور في الجنوب اللبناني، وفق ما أفاد مراسلان لوكالة «فرانس برس»، بعد ساعات من زعم «إسرائيل» أن 34 صاروخاً أُطلِقت من لبنان باتجاه أراضيها.

وقال أبو أحمد، أحد سكان مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطنيين، لـ«فرانس برس»: «سمعنا دوي انفجارات. سقطت قذيفتان على الأقل قرب المخيم» الواقع جنوب مدينة صور.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن قواته تشن غارات في لبنان وزعم إن ذلك جاء ردا على «إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية» في هجومٍ منسوب إلى ناشطين فلسطينيين. وقال الجيش في بيان مقتضب نقلته «فرانس برس»، إن «قوات الدفاع الإسرائيلية تنفذ ضربات في لبنان حاليا، التفاصيل تأتي لاحقا».