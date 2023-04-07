قصف إسرائيلي بمحيط مخيم الرشيدية جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

دوّت ثلاثة انفجارات على الأقل فجر الجمعة في منطقة صور في الجنوب اللبناني، وفق ما أفاد مراسلان لوكالة «فرانس برس»، بعد ساعات من زعم «إسرائيل» أن 34 صاروخاً أُطلِقت من لبنان باتجاه أراضيها.

وقال أبو أحمد، أحد سكان مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطنيين، لـ«فرانس برس»: «سمعنا دوي انفجارات. سقطت قذيفتان على الأقل قرب المخيم» الواقع جنوب مدينة صور.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن قواته تشن غارات في لبنان وزعم إن ذلك جاء ردا على «إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية» في هجومٍ منسوب إلى ناشطين فلسطينيين. وقال الجيش في بيان مقتضب نقلته «فرانس برس»، إن «قوات الدفاع الإسرائيلية تنفذ ضربات في لبنان حاليا، التفاصيل تأتي لاحقا».