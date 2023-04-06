جيش الاحتلال: 34 صاروخا أطلقت من لبنان على إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

قال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن 34 صاروخاً أطلقت اليوم الخميس من لبنان باتجاه مناطق الاحتلال، 25 منها اعترضتها دفاعاته الجوية وخمسة على الأقلّ سقطت في الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن المواقع التي سقطت فيها الصواريخ الأربعة المتبقّية لا تزال قيد الفحص.

قبل ذلك، دعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) اليوم الخميس إلى تجنّب التصعيد، إثر إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل التي ردّت بقصف مواقع إطلاق النيران.

وذكرت القوة في بيان إن «الوضع الحالي خطير للغاية»، مطالبة بضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد.