إصابة فتى فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب فتى فلسطيني من البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، ليل الأربعاء- الخميس، برصاصة مستوطن في ذراعه، حسب الشرطة الإسرائيلية وعائلة الفتى.

وأصيب الفتى خضر غراب (15 عاما) برصاص مستوطن يسكن الحي نفسه في عقبة السرايا بالقدس القديمة، حسب ما أفاد والده سامر وكالة «فرانس برس». وأكدت جمعية الهلال الأحمر القدس أن طواقمها «نقلت فتى (15 عاما) أصيب برصاصة حية في الذراع في البلدة القديمة إلى مستشفى المقاصد».

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وزعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان نقلته «فرانس برس»، إصابة فتى «بجروح طفيفة»، وادعت أن «تحقيقا أوليا أظهر أن الصبي هاجم وهدد بعصا شخصا آخر من سكان البلدة القديمة في الستينيات من العمر»، وتابعت: «أطلق الشخص الستيني الذي يحمل سلاحا مرخصا (في إشارة إلى المستوطن) النار على الفتى، ولا تزال ملابسات القضية قيد التحقيق».

شهادة والد الفتي الفلسطيني

إلا أن والد الفتى المصاب قال إن ابنه كان عائدا إلى المنزل قرابة منتصف الليل عندما حاول الرجل منعه من الوصول إلى المنزل وحصل تلاسن بينهما أطلق على إثره الرجل «رصاصة مرت بمحاذاة أذنه ولم تصبه»، وأضاف الأب أن نجله هرب وتسلح بعصا «للدفاع عن نفسه، عندها أطلق المستوطن الرصاصة الثانية فأصابت ذراعه».

وأشار الوالد إلى أن الشرطة «حضرت (...) وحققت بالموضوع، واقتادته معها». وقالت روان والدة خضر من مستشفى المقاصد لـ«فرانس برس» إن الأطباء يعملون على إيقاف النزيف في ذراعه.