بيان سعودي - إيراني: استئناف العلاقات يعزز أمن واستقرار الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت السعودية وإيران أن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين سيسهم في تحقیق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء نادر لوزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان في بكين الخميس، استكمالًا لاتفاق دبلوماسي مفاجئ توسّطت فيه الصين الشهر الماضي، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وسائل إعلام في البلدين.

وبثّت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» الإيرانية الرسمية لقطات فيديو تُظهر الوزيرين يتصافحان أمام عدسات الكاميرات، فيما أوردت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن وزيري الخارجية عقدا «اجتماعا موسعا ضم وفدي البلدين بحثا فيه تنفيذ الاتفاق على عدة أصعدة».

البيان يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق بكين

وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية وسعودية «أکد الجانبان خلال المباحثات على أهمیة متابعة تنفیذ اتفاق بكین وتفعیله، بما یعزز الثقة المتبادلة ویوسع نطاق التعاون، ویسهم فی تحقیق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة».

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وأكد الوزيران أهمية إعادة فتح سفارتي البلدين خلال المدة المتفق عليها في الاتفاق، وبحث كافة السبل التي تحقق الأمن والازدهار للبلدين والشعبين، كما عبرا عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية لعلاقاتهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة كما ثمّنا استضافة الصين لهذا الاجتماع.