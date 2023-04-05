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مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 11:00 مساء
مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة
مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام، الثلاثاء، عزمه حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتلوث الناجم عن الضوضاء.

وقال المدير العام للمطار في بيان إن الطائرات ستُمنع من الإقلاع بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحاً، ولن يُسمح لها بالهبوط قبل الخامسة صباحاً، بحسب وكالة «فرانس برس». ومن المتوقع أن تدخل هذه التغييرات في المطار وهو من الأكبر في أوروبا، حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2025-2026.

تقليص الضوضاء وزيادة النظافة والسرعة
وأوضح المدير العام لمجموعة «رويال سخيبول» رود سونداغ في بيان أن «الطريقة الوحيدة للمضيّ قدماً تتمثل في تقليص الضوضاء وزيادة النظافة والسرعة». وأضاف «لقد فكّرنا طويلاً في النمو من دون إعطاء أهمية كبيرة للثمن الواجب دفعه».

وأشار بيان مطار سخيبول الهولندي إلى أن حظر الرحلات الجوية الليلية سيجلب «السكينة للمنطقة المحيطة» بالمرفق الجوي في ظل اشتكاء سكان كثيرين منذ سنوات من الضجيج.

- هولندا تعتزم تقليص عدد الرحلات الجوية في مطار أمستردام

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء من شأنه تقليص عدد الرحلات الجوية بواقع عشرة آلاف رحلة سنوياً. كذلك، ستُحظر الطائرات الخاصة لأنها تسبب «قدراً غير متناسب من التلوث الضوضائي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل راكب».

وتتسبب الرحلات الجوية بالطائرات الخاصة في انبعاثات لثاني أكسيد الكربون تفوق تلك المتأتية من الرحلات التجارية العادية بعشرين مرة، بحسب المطار الهولندي.

وفي نوفمبر، أوقفت الشرطة الهولندية مئات الناشطين المناخيين بعدما احتلوا مدارج مطار سخيبول وركبوا الدراجات عليها ثم تمركزوا أمام طائرات خاصة لمنعها من الإقلاع.

إجراءات قانونية ضد الحكومة الهولندية
كذلك، أعلنت هولندا في يونيو 2022 أنها ستخفض الرحلات الجوية في مطار سخيبول إلى 440 ألفاً سنوياً بحلول عام 2024، بعدما بلغ عددها 500 ألف سنوياً قبل بدء جائحة كوفيد، في خطوة ترمي إلى تقليص التلوث الضوضائي والانبعاثات.

وأعلنت شركات طيران كبرى بينها «كاي إل إم» و«دلتا» و«إيزي جت» في مارس الماضي أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الهولندية للاحتجاج على هذه الخطوة.

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