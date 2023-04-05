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برلين تدعو إلى «الهدوء» بعد الاقتحام الإسرائيلي للأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 02:45 مساء
برلين تدعو إلى «الهدوء» بعد الاقتحام الإسرائيلي للأقصى
قوات إسرائيلية تسحب سيدة مسلمة تجلس على الأرض في باحات الحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة 5 أبريل 2023. (أ ف ب)
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دعت ألمانيا، اليوم الأربعاء، إلى تجنب التصعيد بعد صدامات عنيفة جرت ليلًا في الحرم القدسي بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي اقتحتمت الحرم واعتقلت المئات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية كريستوفر بورغر، في مؤتمر صحفي: «كل من له تأثير على الوضع لديه مسؤولية عدم صب مزيد الزيت على النار وبذل كل ما في وسعه لتهدئة الوضع»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا خلال اقتحامها حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بعد مواجهات في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وأكد مراسلو الوكالة إطلاق أربعة صواريخ على الأقل باتجاه الأراضي المحتلة من الحدود الشمالية للقطاع، في حين قال مصدر أمني طلب عدم كشف هويته، إنه جرى إطلاق ستة صواريخ.

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين والمعتكفين
وأظهرت لقطات مصورة اقتحام القوات الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

ونقل مراسل رويترز عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في الأقصى للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد يوم الأربعاء بمناسبة الأعياد اليهودية.

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حماس تندد باقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى
ونددت حركة حماس بالخطوة التي وصفتها بأنها «جريمة غير مسبوقة»، حيث دعا اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فجر الأربعاء الفلسطينيين للتوجه الى القدس لـ«حماية» المسجد الأقصى.

وجاء في تصريح صحفي صادر عن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس «ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها. وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميا. أدعو جماهير شعبنا في الضفة و48 للتوجه إلى المسجد الأقصى وحمايته».

واستنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين‬⁩ الفلسطينية في بيان على تويتر «بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى‬⁩ المبارك والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه»، مطالبةً إسرائيل بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فورا.

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